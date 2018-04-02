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Otomobil tarlaya uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 12:05 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bir otomobil tarlaya uçtu.Kaza, Nalınlar Mahallesi’nde odun depoları mevkiinde meydana geldi.45 PY 273 plakalı otomobil, yolun kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bir otomobil tarlaya uçtu.
Kaza, Nalınlar Mahallesi’nde odun depoları mevkiinde meydana geldi.
45 PY 273 plakalı otomobil, yolun kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Hafif yaralanan sürücü 112 ekiplerince ayakta tedavi edildi.

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