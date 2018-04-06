HABER

Otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 13:21 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, cezaevindeki yakınını ziyarete giden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, tarlaya uçtu.

Otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, cezaevindeki yakınını ziyarete giden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Ereğli Kapalı Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Cezaevinde kalan yakınını ziyaret için Antalya'dan Ereğli'ye gelen Hender Elkakmış'ın kullandığı 63 HN 420 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, tarlaya uçtu. Kazada sürücü Elkakmış ile araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralıOtomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Eskişehir'deki törende gergin anlar!Eskişehir'deki törende gergin anlar!
Afrin talimatı verildi! Afrin talimatı verildi!
İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.