Otomobil tarlaya uçtu; 6 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Yenişehir ilçesinde, yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Kaza, Yenişehir’in Çayırlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl ilçesinden Yenişehir'e giden İdris B. (26) yönetimindeki 25 EL 978 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçtu. Kazada, sürücü İdris B. ile yanındaki Suat B. (19), Mithat B. (20), Mehmet Nuri B. (62), Yusuf İslam G. (23) ve Şaban Ç. (28) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen araç da çekici yardımı ile kaldırıldı.
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