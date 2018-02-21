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Otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 13:17 | Son Güncelleme

Bursa’da özel otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Yenişehir ilçesine seyir halinde olan İdris B.

Otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı

Bursa’da özel otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Yenişehir ilçesine seyir halinde olan İdris B. idaresindeki 25 EL 978 plakalı özel otomobil, Yenişehir’e bağlı Çayırlı mevkiinde kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile yanında bulunan 19 yaşındaki Suat B., 20 yaşındaki Mithat B., 62 yaşındaki Mehmet Nuri B., 23 yaşındaki Yusuf İslam G. ve 28 yaşındaki Şaban Ç. yaralandı. Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı

Otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı

Otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı

Otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı

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