Otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesinden Kastamonu istikametine seyir halindeki Burhan Çıvgın (41) idaresindeki 34 VB 1737 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Taklalar atan otomobilde sürücü Burhan Çıvgın ile yanındaki yolcu Cihan Şahinoğlu (34) ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan kaza sonrası güvenlik güçleri, kaza yerinde incelemelerde bulunarak, aracı bulunduğu yerden çıkartılmasını sağladı.
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