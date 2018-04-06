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Otomobil tavanında bazalı yatak taşıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

Antalya’da tavanında bazalı yatak taşıyan otomobil görenleri şaşırttı.Antalya’nın en işlek bulvarlarından Adnan Menderes bulvarından Yener Ulusoy bulvarı güzergahında bir otomobilin tavanında bazalı yatak taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü.

Antalya’da tavanında bazalı yatak taşıyan otomobil görenleri şaşırttı.
Antalya’nın en işlek bulvarlarından Adnan Menderes bulvarından Yener Ulusoy bulvarı güzergahında bir otomobilin tavanında bazalı yatak taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Otomobilini bir kamyonet gibi taşımacılıkta kullanan sürücü, trafiğin en kalabalık olduğu bulvar üzerinde, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yoluna devam etti.
Başka bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde ise otomobil sürücüsünün yatağı tavanda nasıl sabitlediği de merak konusu oldu.

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