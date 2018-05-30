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Otomobil ters döndü: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 17:20 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Otomobil ters döndü: 3 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Dodurga Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya yönüne giden Mustafa Urhan yönetimindeki 09 AG 139 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, ters döndü. Kazada sürücü Urhan ile otomobildeki eşi Nilüfer ve kızı Nenfize Veranur Urhan yaralandı. Kazayı görenler, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Urhan ailesi, ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ters döndü: 3 yaralı

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