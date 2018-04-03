HABER

Otomobil tır ile bariyer arasına sıkıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 21:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tırın sağından geçmek isteyen otomobilin tır ile bariyerler arasına sıkışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.Kaza, saat 20.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tırın sağından geçmek isteyen otomobilin tır ile bariyerler arasına sıkışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 20. 00 sularında İzmit D-100 Karayolu İstanbul istikametini Eski Valilik karşısında meydana geldi. Berat Ç. yönetimindeki 29 AN 093 plakalı otomobil duraktan çıkarken, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Niyazi Engin G. idaresindeki 41 YY 189 plakalı tır ile bariyer arasına sıkıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza sonrası D-100 İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!
Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısıSuudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

İlk fotoğraflar geldi

İlk fotoğraflar geldi

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 çocuklu yengesine tecavüz etti

3 çocuklu yengesine tecavüz etti

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Tarihi handa korkunç olay!

Tarihi handa korkunç olay!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.