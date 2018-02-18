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Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 23:01 | Son Güncelleme

Konya’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.Kaza, saat 20.30 sıralarında Kadınhanı-Konya karayolunun 18.

Konya’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Kadınhanı-Konya karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hulusi T. (44) idaresindeki 20 YN 949 plakalı tır yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonundan çıkıp hızlanmaya başladı. Bu sırada yeni hızlanan tırı fark edemeyen Oğuzhan Yiğit yönetimindeki 42 CRY 84 plakalı otomobil tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın dorsesine sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından otomobilde bulunan sürücünün kardeşi olduğu öğrenilen Yusuf Yiğit’in (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralan sürücü Oğuzhan Yiğit ise ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden Yusuf Yiğit’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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