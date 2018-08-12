OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 2 ÖLÜ 2 AĞIR YARALI

(Haber- Kamera Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)KONYA'da kavşakta dönen TIR'a, otomobilin arkadan çarpması sonucu, otomobil sürücüsü Ömer Deniz (48) ile oğlu Mehmet Fırat (9) hayatını kaybetti. Eşi Gülhan (42) ile kızı Yağmur İdil Deniz (7) ağır yaralandı. Lüks otomobil de hurdaya döndü. Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi'nde kavşakta meydana geldi. Hüseyin Bulut idaresindeki 63 TK 793 plakalı TIR, kavşakta döndüğü sırada Ömer Deniz'in kullandığı 33 SL 864 plakalı otomobil , arkadan çarptı. Otomobil, çarpışmanın şiddetiyle TIR'ın dorsesinin altına girerek durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ömer Deniz, eşi Gülhan, çocukları Mehmet Fırat ve Yağmur İdil Deniz, dorsenin altına giren araçta sıkıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sürücü Ömer Deniz, ambulansla kaldırıldığı Beyhekim Devlet Hastanesi'nde, oğlu Mehmet Fırat Deniz ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Gülhan Deniz ile Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yağmur İdil Deniz'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis, TIR sürücüsü Hüseyin Bulut'u gözaltına aldı.
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