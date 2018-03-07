Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesi yakınları Aksaray Ankara karayolunun 105. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Aksaray’dan Ankara istikametine seyir halinde olan A.D. yönetimindeki 31 NU 858 plakalı otomobil, yolun sağında güvenlik şeridinde park halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilin ön kısmı tırın dorsesinin altına girerken, araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan N.Ş. otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kulu’dan kaza yerine giden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılardan N.Ş. ambulansla Ankara’ya sevk edilirken, sürücü A.D. Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.