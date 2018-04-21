Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, TEM otoyolu Akyazı ilçesi mevkiinde kontrolden çıkan Gürcistan uyruklu sürücünün kullandığı otomobil, Yaşar K. idaresindeki 50 LG 018 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada Gürcistanlı sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan iki yaralıyı çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.