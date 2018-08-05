Otomobil, TIR'a çarpıp takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU TEM Otoyolunda önünde seyreden TIR'a çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Batı gişelerinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta meydana geldi. İstanbul yönüne giden Koray Kuzu yönetimindeki 41 ABA 805 plakalı otomobil, aynı yöne giden İbrahim Rende yönetimindeki 31 E 0225 plakalı TIR'a çarparak takla attı. Kazada, ters dönen otomobildeki Pervin Sağlam olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü Koray Kuzu, Nilsu Sağlam (14), Duru Sağlam (4) ve Sevim Balcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı. Yaralıları sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TIR şoförü İbrahim Rende, “Hızlı bir şekilde geliyordu. Ben kendi şeridimin daha da sağına geçtim. Diferansiyele vurduktan sonra döndü ve takla attı" dedi.

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