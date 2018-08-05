Otomobil, TIR'a çarpıp takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU TEM Otoyolunda önünde seyreden TIR'a çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Bolu Batı gişelerinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta meydana geldi. İstanbul yönüne giden Koray Kuzu yönetimindeki 41 ABA 805 plakalı otomobil, aynı yöne giden İbrahim Rende yönetimindeki 31 E 0225 plakalı TIR'a çarparak takla attı. Kazada, ters dönen otomobildeki Pervin Sağlam olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü Koray Kuzu, Nilsu Sağlam (14), Duru Sağlam (4) ve Sevim Balcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı. Yaralıları sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
TIR şoförü İbrahim Rende, “Hızlı bir şekilde geliyordu. Ben kendi şeridimin daha da sağına geçtim. Diferansiyele vurduktan sonra döndü ve takla attı" dedi.
Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular
Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay
Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma
CHP'de krize neden olan delege listesi ortaya çıktı!
Maduro'ya bombalı saldırının ardından dünyaca ünlü karikatürist Latuff'tan olay paylaşım! Yok böyle tesadüf
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi
Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum