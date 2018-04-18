Otomobil tıra çarptı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Çaydere Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çaydere Köyü yakınlarında Üzeyir S. idaresindeki 58 HK 176 plakalı otomobil, İhsan Ç. idaresindeki 41 TV 341 plakalı tıra sola doğru dönüş yapmaya çalıştığı sırada çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde maddi hasar meydana gelirken araçta yolcu olarak bulunan Ülker A. (43) isimli vatandaş yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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