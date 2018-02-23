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Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 14:13 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELLİ OLDU Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yol kenarındaki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsünün, ölenlerden Yaşar Sunal (25) olduğu belirlendi.

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yol kenarındaki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsünün, ölenlerden Yaşar Sunal (25) olduğu belirlendi.

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