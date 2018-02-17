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Otomobil, TIR'a çarptı: 3'ü ağır, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 10:28 | Son Güncelleme

KONYA'da aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Murat Bayram yönetimindeki 34 YT 5552 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önünde seyreden Tahir İnci yönetimindeki 16 MBT 75 plakalı TIR’a çarptı. Otomobilin TIR'ın altına girdiği kazada, sürücü Bayram ile yanındaki Zeybek Cengiz, Aydın Şahin ve Gökhan Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Zeybek Cengiz, Aydın Şahin ve Gökhan Yılmaz’ın durumlarının ağır olduğu belirtildi. TIR şoförü Tahir İnci, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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