Otomobil tıra çarptı, karı-koca hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan karı-koca hayatını kaybederken, aynı araçtaki 2 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar-Isparta karayolu 92. kilometresi Dinar ilçesi Avşar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 15 NH 242 plakalı tıra Muhammed Akpınar (22) idaresindeki O3 L 4237 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan ve karı koca oldukları öğrenilen Osman Akpınar (65) ile Memnune Akpınar (60) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Otomobil sürücüsü Muhammed Akpınar (22) ve aynı araçta bulunan ağabeyi Recep Akpınar (35) ise ağır yaralandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiği bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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