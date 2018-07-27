Otomobil TIR'ın altına girdi; sürücü yaralandı

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA)- DÜZCE D-655 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, TIR'ın altına giren ve hurdaya dönen otomobil sürücüsü kazada yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde D-655 Karayolu Boğaziçi Beldesi mevkiinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce yönüne giden Mert Uzun yönetimindeki 54 EN 699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, aynı yöne giden İrfan Özdoğan'ın kullandığı 81 BZ 479 plakalı TIR'ın altına girdi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan sürücü Mert Uzun, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araç içerisinde çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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