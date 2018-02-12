Otomobil trafik ışıklarına çarptı : 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Kaza Sungurlu-Çorum karayolu Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Çorum’dan Sungurlu istikametine giden Selim Çelik yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan trafik ışıklarına çarptı. Meydana gelen kazda otomobil hurdaya dönerken, sürücü Selim Çelik yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.