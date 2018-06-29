Otomobil trafoya çarptı: 1’i çocuk, 5 yaralı 

Erkan BAY/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da bir araca çarpmamak için manevra yaptığı öne sürülen otomobil, yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı. Kazada, otomobildeki 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Sürsürü Mahallesi Halit Hoca Efendi Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AL 351 plakalı otomobil, karşı yönden gelip önüne çıktığı öne sürülen 23 AAF 123 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptıktan sonra takla attı. Kazada, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

