Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Buldan karayolunda bir otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Selimiye Mahallesi Sazlı Kuyu mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl yönünden Buldan istikametine seyretmekte olan Mehmet Ögen (43) yönetimindeki 43 LC 114 plakalı sepetli traktöre, arkadan seyretmekte olan Fatma Akti (43) yönetimindeki 09 PD 246 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucunda hem traktör hem de otomobil takla attı. Kazada traktör sürücüsü Mehmet Ögen (42), devrilen traktörünün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Fatma Akti (42) yaralandı. Kazada yaralanan Fatma Akti, Sarıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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