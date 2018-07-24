Otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, traktöre arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, 01.00 sıralarında, Develi ilçesi Ayvazhacı Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Cebeci'nin kullandığı 38 TR 832 plakalı traktöre, 38 AAB 410 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, hangisinin direksiyonda olduğu belirlenemeyen 4 kişiden Selçuk Şimşek (32), Bilal Gürcü (28) ve Muhsin Develioğlu (26) yaşamını yitirdi, Hidayet Develioğlu ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Develioğlu'nu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırırken, Şimşek, Gürcü ve Develioğlu'nun cenazeleri ise otopsileri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından, otomobilin kadranındaki hız ibresinin 135 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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