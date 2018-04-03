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Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı      

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 00:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, seyir halindeki traktöre aynı yöne giden Doğan Özdemir yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı      

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, seyir halindeki traktöre aynı yöne giden Doğan Özdemir yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü Selahattin Sevim (49) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Demircili Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. 30 yaşındaki Doğan Özdemir idaresindeki 35 ABD 618 plakalı otomobil, aynı yöne giden Selahattin Sevim yönetimindeki 35 ZA 0633 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortadan ayrılan traktörün sürücüsü Selahattin Sevim ve traktörde yolcu olarak bulunan eşi Rukiye Sevim (46) ile otomobil sürücüsü Doğan Özdemir yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Selahattin Sevim yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi Rukiye Sevim'in ise tedavisi sürüyor.
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Doğan, tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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