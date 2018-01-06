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Otomobil, traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 23:57 | Son Güncelleme 5 saat önce

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde inşaatta kalıp olarak kullanılan tahta yüklü traktöre arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Viranşehir-Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresindeki Demirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Viranşehir'den Diyarbakır'a yönüne giden Sabahattin Seyhan (48) yönetimindeki 34 YPJ 46 plakalı otomobil, aynı yöne giden kalıp tahtası yüklü traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle tahtalar, otomobilin üzerine devrildi. Kazada, sürücü Sabahattin Seyhan ile yanındaki Hüsna Seyhan (47), Fatma Gül Seyhan (7), Mahir Seyhan ve Gülbahar Seyhan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fatma Gül Seyhan ile Hüsna Seyhan kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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