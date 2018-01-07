Otomobil, traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde inşaatta kalıp olarak kullanılan tahta yüklü traktöre arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Viranşehir-Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresindeki Demirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Viranşehir'den Diyarbakır'a yönüne giden Sabahattin Seyhan (48) yönetimindeki 34 YPJ 46 plakalı otomobil, aynı yöne giden kalıp tahtası yüklü traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle tahtalar, otomobilin üzerine devrildi. Kazada, sürücü Sabahattin Seyhan ile yanındaki Hüsna Seyhan (47), Fatma Gül Seyhan (7), Mahir Seyhan ve Gülbahar Seyhan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fatma Gül Seyhan ile Hüsna Seyhan kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'nde ağır konuştu
Kuzey Kore’den Güney’e 5 kişilik heyet! Üst düzey isimler var
Son dakika! İsveç'in başkenti Stockholm'de patlama
Önce tecavüz ardından tehdit! İstanbul'da skandallar zinciri
Yol ortasında tartıştığı gence kurşun yağdırdı!
'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar
ABD donuyor! Çok sayıda kişi aşırı soğuklardan hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz
Dacia Duster yenilendi
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum