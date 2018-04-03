Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

Dursunbey’de şehirler arası otobüs terminali yanında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, şehirler arası otobüs terminali yanında meydana geldi. Kütahya istikametinden Dursunbey ilçe merkezine doğru dönen ve kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybeden 10 SK 421 plakalı otomobilin sürücüsü, karşı yönden gelen 10 VH 407 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ve yanında bulunan şahıs yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulansla Dursunbey Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, araçlar daha sonra bulundukları yerden kaldırıldı.
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