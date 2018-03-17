HABER

Otomobil tramvay yoluna düştü: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 03:54 | Son Güncelleme

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobilin tramvay yoluna düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobilin tramvay yoluna düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Onur Ş.(25) idaresindeki 06 HKM 47 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir halindeyken Büyükşehir Belediyesi Selçuklu Köprülü Kavşağından indiği sırada aracının kontrolü kaybederek tramvay durağına düştü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Onur Ş. ile yanında bulunan Fatma V.(22) yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Fatma V. ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Onur Ş. ise ambulansta yapılan müdahalenin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası yaralanan sürücü Onur Ş. ise gazetecilerin kaza nasıl oldu? sorusu üzerine " Frenlerimiz tutmadı" cevabını verdi.
Tramvay yoluna düşen otomobil ise çekici yardımıyla tramvay yolundan kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil tramvay yoluna düştü: 2 yaralı

1 / 6

Otomobil tramvay yoluna düştü: 2 yaralı

Otomobil tramvay yoluna düştü: 2 yaralı
2 / 6

Otomobil tramvay yoluna düştü: 2 yaralı

Otomobil tramvay yoluna düştü: 2 yaralı
3 / 6

Otomobil tramvay yoluna düştü: 2 yaralı

Otomobil tramvay yoluna düştü: 2 yaralı
4 / 6

Otomobil tramvay yoluna düştü: 2 yaralı

Otomobil tramvay yoluna düştü: 2 yaralı
5 / 6

Otomobil tramvay yoluna düştü: 2 yaralı

Otomobil tramvay yoluna düştü: 2 yaralı
6 / 6

Otomobil tramvay yoluna düştü: 2 yaralı

Otomobil tramvay yoluna düştü: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Tarkan'dan bir video daha! Bu sefer yalnız değil

Tarkan'dan bir video daha! Bu sefer yalnız değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu!

Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.