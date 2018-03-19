Otomobil tramvay yoluna girdi: 1 yaralı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yasak olmasına rağmen tramvay yoluna giren otomobilin çarptığı Edip Koray (65) yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tramvay yolunda meydana geldi. Lastik tekerli araçların geçişine yasak olmasına rağmen tramvay yoluna giren Rıfat Akar yönetimindeki 34 ZM 9767 plakalı otomobil, tramvay yolunu kullanarak karşıya geçmeye çalışan Edip Koray'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma fırlayan Koray, başını yere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı Koray'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Kazanın ardından sürücü Akar, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kısa süreli durdurulan tramvay seferleri otomobilin yoldan çekilmesiyle normale döndü.
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