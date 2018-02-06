Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Çorum’da bir otomobilin kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum-Laçin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Laçin istikametine seyir halinde olan Osman Bostancı yönetimindeki 06 AH 9048 plakalı otomobil, Kırkdilim mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yoldan geçen sürücülerin kazayı görerek ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık görevlilerinin yanı sıra İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Osman Bostancı hayatını kaybederken, otomobilin bulunduğu alana güçlükle inen ekipler, talihsiz sürücünün cesedini uçurumdan güçlükle çıkardılar.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.