Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i çocuk, 3 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan kadın ve çocuk yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Nusaybin- Midyat yolunda meydana geldi. Abdulselam Akıncı yönetimindeki 35 DC 3195 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 5 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Akıncı ile araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen kadın ile çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Araçta sıkışan Akıncı, arama- kurtarma ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Bu arada ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan kız çocuğu, sağlık ekipleri tarafından balon gibi şişirilen plastik eldivenin verilmesiyle biraz olsun acısını unuttu.
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