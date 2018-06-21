Otomobil, uçuruma yuvarlandı; Özlem öğretmen ile babası öldü (2)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde blundukları otomobille sabaha karşı 70 metrelik uçuruma yuvarlanarak ölen otomobildeki Mehmet Kılıç (60) ile öğretmen kızı Özlem Kılıç'ın (23) cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ardından yehir mezarlığına getirildi. Burada Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) toplu taşıma otobüsünde şoförlük yapan ve emekliliğine 1 ay kaldığı belirtilen Mehmet Kılıç ile Fen Bilgisi öğretmeni kızı Özlem Kılıç için cenaze töreni düzenlendi. Törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Özlem öğretmenin meslektaşları ve yakınları katıldı. Mehmet Kılıç ve öğretmen kızı Özlem Kılıç'ın cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazlarının ardından helallik alınıp, yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

Fen Bilgisi öğretmeni Özlem KIlıç'ın, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden, Malatya'nın Kuluncak ilçesindeki Sofular Ortaokulu'na tayini çıktığı ve bu ilçeye ev bakmaya gidip, dönüşte kaza yaptıkları belirlendi.

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