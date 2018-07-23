Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarptı. Kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Karaman'a gelen Mustafa Ataseven (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yapımı devam eden üst geçinin ayağına çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan babası Ömer (70), eşi Bediha (34), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Ataseven (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, ağır yaralanan Ömer Ataseven kaza yerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise araçlardan çıkartılıp, ambulanslarla Karama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Mustafa Ataseven de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren 4 yaralının ise hayati tehlikelirinin devam ettiği belirtildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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