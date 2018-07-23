Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 3 ölü, 3 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Karaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Sağlık durumu ağır olan 2 yaşındaki Hatice Sümeyra Ataseven de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer 3 yaralının tedavisi sürüyor.

