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Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 4 ölü, 2 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ Karaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Karaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.
Sağlık durumu ağır olan anne Bediha Ataseven de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.

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