Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 4 ölü, 2 yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Karaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Sağlık durumu ağır olan anne Bediha Ataseven de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.



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