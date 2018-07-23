Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 4 ölü, 2 yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Karaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.
Sağlık durumu ağır olan anne Bediha Ataseven de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.
AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!
Meral Akşener'in istifa kararının ardından İYİ Parti'li başkanlardan zincirli eylem!
İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın
Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi
Angelina Jolie'ye benzemek için bu hale gelmişti! İşte yeni görüntüleri
İğrençlikte son nokta! 8 aylık kızına tecavüz edip görüntüleri porno sitelerine sattı
Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!
Omzundaki yağ bezesinden kurtulmak isteyince...
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum