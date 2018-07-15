Otomobil, üst geçit inşaatından demiryoluna uçtu; sürücü yaralandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de üst geçit çalışmalarının olduğu alandan demiryoluna uçan otomobilin sürücüsü Hasandede Orhan, ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Hasandede Orhan (37) yönetimindeki 71 BD 969 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yaklaşık 15 metre yükseklikteki üst geçit inşaatından demiryoluna uçtu. Kazada, araçta sıkışan Hasandede Orhan ağır yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Orhan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı
Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi
Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma
İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...
Haiti Başbakanı Jack Guy Lafontant istifa etti!
Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum