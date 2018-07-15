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Otomobil, üst geçit inşaatından demiryoluna uçtu; sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 11:53 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’de üst geçit çalışmalarının olduğu alandan demiryoluna uçan otomobilin sürücüsü Hasandede Orhan, ağır yaralandı.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de üst geçit çalışmalarının olduğu alandan demiryoluna uçan otomobilin sürücüsü Hasandede Orhan, ağır yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Hasandede Orhan (37) yönetimindeki 71 BD 969 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yaklaşık 15 metre yükseklikteki üst geçit inşaatından demiryoluna uçtu. Kazada, araçta sıkışan Hasandede Orhan ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Orhan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Otomobil, üst geçit inşaatından demiryoluna uçtu; sürücü yaralandıOtomobil, üst geçit inşaatından demiryoluna uçtu; sürücü yaralandı
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