HABER

Otomobil, üst geçit merdivenlerine çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde üst geçidin merdivenlerine çarpan otomobildeki çift, yaralandı.

Otomobil, üst geçit merdivenlerine çarptı: 2 yaralı

Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde üst geçidin merdivenlerine çarpan otomobildeki çift, yaralandı.
Kaza, Marmara Ereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Tekirdağ'a giden Berat Karagöz yönetimindeki 34 LM 7826 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aştı, üst geçit merdivenlerine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçtaki eşi Melike Karagöz ise yaralandı.
Berat Karagöz'e olay yerinde müdahele yapılırken, eşi Melike Karagöz ise ambulansla Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil, üst geçit merdivenlerine çarptı: 2 yaralıOtomobil, üst geçit merdivenlerine çarptı: 2 yaralı

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
İstanbul'da 1 milyon liralık gümüş takı çalan hırsızlar yakalandıİstanbul'da 1 milyon liralık gümüş takı çalan hırsızlar yakalandı
Alkollü sürücünün sıkıştırdığı otomobil takla attı: 2 kuzen yaralıAlkollü sürücünün sıkıştırdığı otomobil takla attı: 2 kuzen yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama

Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.