Otomobil ve ambulans çarpıştı: 5 ölü 2 yaralı

Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Balçık bulvarında 38 E 4730 plakalı otomobil ile 41 BD 308 plakalı ambulansın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Oluşan kazada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda Ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde çalışmalar ve incelemeler devam ediyor.