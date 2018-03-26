Otomobil ve ambulans çarpıştı: 5 ölü 2 yaralı

Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Balçık bulvarında 38 E 4730 plakalı otomobil ile 41 BD 308 plakalı ambulansın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Oluşan kazada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda Ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde çalışmalar ve incelemeler devam ediyor.
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