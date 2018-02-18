Otomobil ve iş yerlerine dadanan hırsız yakalandı

Sakarya’da farklı tarihlerde otomobillerden ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karışan şahıs, yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde farklı tarihlerde otomobil ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelinin peşine düştü. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin O.O. olduğu ve çok sayıda hırsızlık ile uyuşturucudan kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli evine yapılan baskınla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.O., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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