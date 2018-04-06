Otomobil ve kamyonetten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'de 2 otomobil ile 1 kamyonetten inşaat malzemesi ile 2 akü çalan N.Ç., polisler tarafından yakalandı. Hırsızlık zanlısının 4 bin TL değerinde bir motosikleti de çaldığı ortaya çıktı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde bir eve düzenledikleri operasyonda, hırsızlık şüphelisi N.Ç.'yi (29) gözaltına aldı. Bir haftadır kentin farklı noktalarında hırsızlık yaptığı MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları tarafından tespit edilen N.Ç., 17 TE 758 plakalı otomobilden 30 bin TL değerinde inşaat malzemesi, 17 GK 643 plakaları otomobilden bin TL değerinde akü, 17 SL 693 plakalı kamyonetten 2 bin TL değerinde akü ile 4 bin TL değerindeki motosikleti çaldığı tespit edildi. Gözaltına alınan N.Ç.'nin evinde yapılan aramalarda inşaat malzemeleri ile eve yakın bir ara sokakta çalıntı motosiklet ele geçirildi. Hırsızlık zanlısı N.Ç.'nin otomobil ve kamyonetten çaldığı 3 bin TL değerindeki iki aküyü ise sattığı ortaya çıktı. Emniyete götürülen zanlı N.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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