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Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:59 | Son Güncelleme

Çorum’da bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Osmancık caddesinde meydana geldi.

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’da bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Osmancık caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere T.Ç yönetimindeki motosiklet ile B.H. yönetimindeki otomobil üst geçit yakınlarında çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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