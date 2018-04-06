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Otomobil yan yattı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

Gaziantep’te otomobilin yan yatması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’dan Gaziantep’e giden Hacı Ali Özbey yönetimindeki 27 E 0998 plakalı otomobil, Bedirkent Mahallesi Emekli Bulgur mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Otomobil yan yattı: 4 yaralı

Gaziantep’te otomobilin yan yatması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’dan Gaziantep’e giden Hacı Ali Özbey yönetimindeki 27 E 0998 plakalı otomobil, Bedirkent Mahallesi Emekli Bulgur mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Araçta yolcu olarak bulunan Hüsne Sat, Mehtap Yondo, Yeşim Deniz ve Melina Ada Deniz yaralandı. Yaralılar, Şehitkamil Devlet Hastanesi ve 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil yan yattı: 4 yaralı

Otomobil yan yattı: 4 yaralı

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