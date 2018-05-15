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Otomobil yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 19:35 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, kavşakta başka bir otomobile çarptıktan sonra kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitiren kadın sürücü, kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada, 1'i çocuk 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Otomobil yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü, 6 yaralı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, kavşakta başka bir otomobile çarptıktan sonra kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitiren kadın sürücü, kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada, 1'i çocuk 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza saat 16.00 sıralarında, Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 06 VB 742 plakalı otomobil, Bursa Caddesi üzerindeki kavşakta Mehmet S. yönetimindeki 06 KA 9316 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon kontrolünü yitiren kadın sürücü, yayaların bulunduğu kaldırımın üzerine çıktı. Kaldırımda bulunan 7 kişiye çarpan otomobil, duvara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kaldırımdakiler etrafa savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, 1 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan küçük bir çocuk ise olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada, otomobil sürücüsü kadın ile birlikte 6 kişi de yaralandı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü, 6 yaralıOtomobil yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü, 6 yaralıOtomobil yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü, 6 yaralıOtomobil yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü, 6 yaralı

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