Otomobil yayaya çarpı

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya çalışan yayaya otomobil çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Celal Baba yönetimindeki 42 DDA 13 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Yavuz’a çarptı. Kazada yaya şahıs ağır yaralandı. Kaza sonrasında kazayı gören bir anne ve çocuğu şok geçirdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürüyor.