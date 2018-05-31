HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Otomobil yayaya çarpıp, durağa daldı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 23:53 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Ersin Burcu'ya (30) çarpıp, kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı.

Otomobil yayaya çarpıp, durağa daldı: 2 yaralı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Ersin Burcu'ya (30) çarpıp, kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı. Kazada Burcu ile otomobilde bulunan Emine Duyar (48), yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Aydınlık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 51 EN 743 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ersin Burcu'ya çarptı. Daha sonra sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitiren otomobil, otobüs durağına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Burcu ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Emine Duyar'ı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Otomobil yayaya çarpıp, durağa daldı: 2 yaralıOtomobil yayaya çarpıp, durağa daldı: 2 yaralıOtomobil yayaya çarpıp, durağa daldı: 2 yaralı

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
Ortaokul öğrencisi barajda boğuldu - Ek fotoğrafOrtaokul öğrencisi barajda boğuldu - Ek fotoğraf
Kaçakların paralarının silahla gasp edildiği iddiasına 3 gözaltıKaçakların paralarının silahla gasp edildiği iddiasına 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.