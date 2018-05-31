Otomobil yayaya çarpıp, durağa daldı: 2 yaralı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Ersin Burcu'ya (30) çarpıp, kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı. Kazada Burcu ile otomobilde bulunan Emine Duyar (48), yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Aydınlık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 51 EN 743 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ersin Burcu'ya çarptı. Daha sonra sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitiren otomobil, otobüs durağına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Burcu ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Emine Duyar'ı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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