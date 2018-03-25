Otomobil yayaya çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman’da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ögrenilemeyen 02 BJ 789 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Ünal Petrol Kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Nazlı C’ye çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Nazlı C., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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