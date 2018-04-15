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Otomobil yayaya çarptı: 1 Yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 13:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Suriyeli Ebral Eslaem’e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Otomobil yayaya çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Suriyeli Ebral Eslaem’e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Yaşanan kaza sonucu yaralanan yaya, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil yayaya çarptı: 1 Yaralı

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