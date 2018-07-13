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Otomobil, yol çalışması nedeniyle daralan yolda menfeze düştü: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 09:10 | Son Güncelleme

BOLU'da, yapım çalışmaları nedeniyle daralan yolda kontrolden çıkarak, 5 metre yükseklikten menfeze düşen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, yapım çalışmaları nedeniyle daralan yolda kontrolden çıkarak, 5 metre yükseklikten menfeze düşen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulun sürücü Nazım Çeliktaş ise yol çalışmasına rağmen uyarı işaretlerinin ve aydınlatmanın yetersiz olduğunu iddia etti. Kaza, saat 22.00 sıralarında yol yapım çalışmaları süren Bolu-Mudurnu yolunun Pelitçik köyü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu istikametine giden Nazım Çeliktaş yönetimindeki 14 GD 137 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle daralan yoldan çıkarak menfeze devrildi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten menfeze düşen ve yan şekilde duran otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Ayşe Çeliktaş kendi imkanları ile araçtan çıkarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ayşe Çeliktaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü Nazım Çeliktaş ise yolun daraldığını görmediğini belirterek, "Yol karanlıktı ve bir anda daraldı. Daraldığını fark edemedim. Tümseği aşarak menfeze düştük. Yolda uyarı işaretleri yetersizdi" dedi. Kazayı haber alır almaz olay yerine gelen Nazım Çeliktaş'ın oğlu, menfezdeki otomobilden ailesinin özel eşyalarını aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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