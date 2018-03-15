Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi: 3 Yaralı

Kastamonu’da yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Ankara Caddesi üzerinde Enis Usturacı idaresindeki 37 AT 950 plakalı otomobil, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka koltukta oturan Fahri Çakır (35), ön camdan fırladı. Diğer yolcu Özkan Tegin (36) ve sürücü Enis Usturacı, araç içerisinde sıkıştı. Kazazedelere ilk önce yoldan geçen diğer sürücüler yardım etti. Vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada çarpmanın etkisiyle ön camdan fırlayan Fahri Çakır, 112 Acil Sağlık ekipleri ve emniyet güçlerinin yardımıyla Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Enis Usturacı ve Özkan Tegin ise, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında sıkıştıkları yerden çıkarılarak kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazada ön camdan dışarı fırlayan Fahri Çakır’ın vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilirken, diğer yaralılar Özkan Tegin ve Enis Usturacı’nın da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.